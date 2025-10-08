Трамп про війну в Україні: думав, владнати це буде легко

Президент США Дональд Трамп заявив, що владнати ситуацію з розв’язаною РФ війною проти України виявилось складніше, ніж встановити мир на Близькому Сході.

Про це він сказав на зустрічі з прем’єр-міністром Канади Марком Карні, повідомляє "Європейська правда".

Американський президент розповів, що уклав "сім чудових угод", а також запропонував мирний план щодо Гази.

Торкаючись війни РФ проти України, Трамп повторив свої попередні заяви про велику кількість загиблих і назвав цю ситуацію "божевіллям".

"Я думав, що це буде одна з найлегших проблем, і я дуже добре ладнаю з Путіним… Я дуже розчарований в ньому, тому що я думав, що це буде легко вирішити, але виявилося, що це, можливо, важче, ніж на Близькому Сході", – зазначив він.

Нагадаємо, 23 вересня Дональд Трамп несподівано оптимістично висловився про шанси України відновити контроль над своєю територією в межах міжнародно визнаних кордонів.

За даними ЗМІ, європейські посадовці з дуже стриманим оптимізмом сприйняли цей допис президента США.

