Єврокомісія розкритикувала главу МЗС Угорщини за черговий візит в Москву

У Єврокомісії заявили, що візит глави МЗС Угорщини Петера Сійярто до Москви надсилає неправильний сигнал главі Росії Владіміру Путіну.

Про це, як передає "Європейська правда", заявила журналістам в Брюсселі 15 жовтня провідна речниця з закордонних справ Єврокомісії Анітта Гіппер.

Вона відповідала на питання щодо візиту до Москви Петера Сійярто, який, перебуваючи там, дозволив собі критику політики ЄС.

Речниця зазначила, що для ЄС є принциповим, щоб будь-які двосторонні контакти держав-членів відповідали позиції Євросоюзу і його політиці, особливо тоді, коли наші відносини з третіми державами зведені до мінімуму.

"І звісно ж перебування в Москві у цей момент – це неправильний сигнал Путіну, оскільки час і контекст грають роль", – сказала Гіппер.

"Саме тому ми безперервно працюємо над санкціями і над збільшенням нашої підтримки Україні", – додала вона.

У Москві Сійярто бере участь у форумі "Російський енергетичний тиждень". На ньому він, зокрема, заявив, що виступатиме проти запропонованого Єврокомісією плану назавжди заборонити країнам ЄС закупівлі енергоресурсів у Росії.

Раніше цього року писали, що міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто так часто відвідував Росію після її повномасштабного вторгнення в Україну, що це викликало підозри серед європейських дипломатів.

Сійярто також прибув 10 вересня до Білорусі, звідки перед тим на територію Польщі вторглися дрони.