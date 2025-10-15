Еврокомиссия раскритиковала главу МИД Венгрии за очередной визит в Москву

В Еврокомиссии заявили, что визит главы МИД Венгрии Петера Сийярто в Москву посылает неправильный сигнал главе России Владимиру Путину.

Об этом, как передает "Европейская правда", заявила журналистам в Брюсселе 15 октября ведущий пресс-секретарь по иностранным делам Еврокомиссии Анитта Хиппер.

Она отвечала на вопрос о визите в Москву Петера Сийярто, который, находясь там, позволил себе критику политики ЕС.

Пресс-секретарь отметила, что для ЕС принципиально, чтобы любые двусторонние контакты государств-членов соответствовали позиции Евросоюза и его политике, особенно тогда, когда наши отношения с третьими государствами сведены к минимуму.

"И конечно же, пребывание в Москве в этот момент – это неправильный сигнал Путину, поскольку время и контекст играют роль", – сказала Хиппер.

"Именно поэтому мы непрерывно работаем над санкциями и над увеличением нашей поддержки Украины", – добавила она.

В Москве Сийярто участвует в форуме "Российская энергетическая неделя". На нем он, в частности, заявил, что будет выступать против предложенного Еврокомиссией плана навсегда запретить странам ЕС закупки энергоресурсов у России.

Ранее в этом году писали, что Петер Сийярто так часто посещал Россию после ее вторжения в Украину, что это вызвало подозрения у европейских дипломатов.

Сийярто также прибыл 10 сентября в Беларусь, откуда перед тем на территорию Польши вторглись дроны.