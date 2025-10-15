У Словаччині хочуть видовжити термін повноважень парламенту, а відтак і уряду Фіцо

Заступник голови керівної партії Словаччини Smer і депутат Тібор Гашпар висунув ідею подовження терміну повноважень словацького парламенту з чотирьох до п'яти років.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Aktuality.

Останніми днями представники коаліції все частіше почали говорити про можливість зміни виборів у Словаччині. Спочатку про можливість зміни виборчих округів заговорила партія "Голос", пізніше прем'єр-міністр Роберт Фіцо за зачиненими дверима заговорив про продовження мандатів мерів, а тепер те ж саме обговорюється і у випадку з членами парламенту.

"Чотири роки – це дійсно недостатньо. Ми вже третій рік потихеньку розбираємося з тим, що нам передав колишній уряд. Робити власну програму і одночасно доповнювати її досить складно", – пояснив Тібор Гашпар.

Але Гашпар був не єдиним представником партії влади, який заговорив про можливість зміни функціонування парламентських виборів.

У середу це підтримав міністр з питань сільського господарства Ріхард Такач. "П'ятирічний термін уряду і парламенту? Я повністю згоден з цим, я можу оцінити це як міністр сільського господарства. Оскільки я був членом парламенту в регіональному уряді і в місті, я вважаю, що чотирирічний виборчий термін є відносно коротким і в першому, і в другому, і в третьому випадку", – сказав він журналістам на засіданні уряду.

Міністр праці Ерік Томаш не говорив з таким ентузіазмом про продовження терміну. Він нагадав, що зміна тривалості виборчого терміну повинна пройти через весь політичний спектр. Однак коментувати цю тему він не захотів. "Якщо весь політичний спектр погодиться на зміну виборчих правил, то так і буде. Але якщо ні, то нічого нового не відбудеться", – додав він.

Для того, щоб продовжити термін повноважень членів парламенту, потрібно 90 голосів. Термін повноважень депутатів закріплений у конституції. Наразі коаліція має лише 79 голосів. Тож хтось із опозиції повинен був би приєднатися.

