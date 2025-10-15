В Словакии хотят продлить срок полномочий парламента, а значит и правительства Фицо

Заместитель председателя правящей партии Словакии Smer и депутат Тибор Гашпар выдвинул идею продления срока полномочий словацкого парламента с четырех до пяти лет.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Aktuality.

В последние дни представители коалиции все чаще стали говорить о возможности изменения выборов в Словакии. Сначала о возможности изменения избирательных округов заговорила партия "Голос", позже премьер-министр Роберт Фицо за закрытыми дверями заговорил о продлении мандатов мэров, а теперь то же самое обсуждается и в случае с членами парламента.

"Четыре года – это действительно недостаточно. Мы уже третий год потихоньку разбираемся с тем, что нам передало прежнее правительство. Делать собственную программу и одновременно дополнять ее достаточно сложно", – пояснил Тибор Гашпар.

Но Гашпар был не единственным представителем партии власти, который заговорил о возможности изменения функционирования парламентских выборов.

В среду это поддержал министр по вопросам сельского хозяйства Рихард Такач. "Пятилетний срок правительства и парламента? Я полностью согласен с этим, я могу оценить это как министр сельского хозяйства. Поскольку я был членом парламента в региональном правительстве и в городе, я считаю, что четырехлетний избирательный срок является относительно коротким и в первом, и во втором, и в третьем случае", – сказал он журналистам на заседании правительства.

Министр труда Эрик Томаш не говорил с таким энтузиазмом о продлении срока. Он напомнил, что изменение продолжительности избирательного срока должно пройти через весь политический спектр. Однако комментировать эту тему он не захотел. "Если весь политический спектр согласится на изменение избирательных правил, то так и будет. Но если нет, то ничего нового не произойдет", – добавил он.

Для того чтобы продлить срок полномочий членов парламента, нужно 90 голосов. Срок полномочий депутатов закреплен в конституции. Сейчас коалиция имеет только 79 голосов. Поэтому кто-то из оппозиции должен был бы присоединиться.

