Фіцо збурив Словаччину пропозицією відкласти місцеві вибори

Словацький прем’єр Роберт Фіцо висунув ідею перенесення місцевих і регіональних виборів у Словаччині з 2026 на 2027 рік.

Про це повідомляє Euractiv, інформує "Європейська правда".

Портал нагадує, що Фіцо вже пропонував перенести місцеві вибори і ця пропозиція викликала збентеження серед місцевої влади і підозри навіть у його власній коаліції.

Виступаючи на з'їзді своєї партії Smer-SD минулими вихідними, Фіцо заявив, що "для всієї Словаччини буде краще", якщо чотирирічний термін повноважень мерів, старост і регіональних губернаторів буде подовжено, щоб місцеві вибори відбулися після наступних парламентських виборів.

Хоча він уже висловлював цю ідею раніше, цього разу його заклик був найпрямішим: він наполегливо закликав асоціації місцевих органів влади розглянути цю можливість, що спричинило бурхливу реакцію в політичному житті Словаччини цього тижня.

Аналітики та опозиційні діячі вважають, що цей крок може бути спрямований на відволікання уваги від суперечливого пакета заходів з фінансової консолідації уряду або на виграш часу в умовах зниження підтримки.

За останніми опитуваннями, партія Smer відстає від опозиційної "Прогресивної Словаччини" на сім відсоткових пунктів.

Президент Петер Пеллегріні, який зазвичай є союзником свого прем'єр-міністра, попросив Фіцо пояснити свої міркування, попередивши, що якщо мотиви є "суто політичними або тактичними", такі конституційні зміни не повинні відбуватися.

Ця ідея також не вразила партію Пеллегріні "Голос". Заступник голови Ерік Томаш послався на позицію місцевих органів влади, а лідер партії Матуш Шутай Ешток заявив, що без зацікавленості опозиції "така дискусія не має сенсу".

Опозиційні християнські демократи (KDH), які нещодавно підтримали суперечливу поправку Фіцо проти ЛГБТК+, вже відхилили цю пропозицію.

Іван Корчок з партії "Прогресивна Словаччина" запропонував чітку альтернативу: "Якщо прем'єр-міністр так прагне об'єднати вибори, давайте об'єднаємо парламентські та місцеві вибори наступного року. Таким чином Словаччина заощадить гроші – і один рік занепаду під його урядом".

Раніше уряду Словаччини довелось виправдовуватись після того, як міністерка культури Мартина Шимковичова та її речниця заплатили 16 тисяч євро за квитки до Нью-Йорка.

Перед цим в уряді Словаччини розкритикували міністра внутрішніх справ Чехії Віта Ракушана через присутність на організованому словацькою опозицією протесті у Братиславі.