Венеційська комісія закликала Грузію скасувати закони про "іноагентів"

Венеційська комісія опублікувала критичний висновок щодо ухвалених Грузією законів, що запроваджують додаткові вимоги до громадських організацій за отримання західного фінансування на свою діяльність, та рекомендувала відкликати ці нововведення.

Про це повідомили у пресслужбі Венеційської комісії 15 жовтня, пише "Європейська правда".

Венеційська комісія опублікувала висновок щодо закону про реєстрацію "іноземних агентів", який скорочено називають GEOFARA, та поправок до закону щодо грантів й іншого законодавства, спрямованого на контроль за "зовнішнім впливом".

Комісія вказала на нестачу чіткості у формулюваннях закону GEOFARA, що порушує принцип юридичної однозначності.

"Зобов’язання, встановлені законом, містять відкриті формулювання з відкритим кінцем і є пропорційними", – зазначили у комісії.

На думку комісії, Антикорупційному бюро, якому доручили виконання закону, дали надмірну свободу дій, при тому, що немає достатніх гарантій його незалежності.

"Що стосується кримінальної відповідальності, передбаченої законом, широкі формулювання в описі правопорушення дозволяють вільне трактування і не мають необхідного обґрунтування, а кримінальні санкції не відповідають стандартам пропорційності", – йдеться у комюніке.

Стосовно нововведень щодо необхідності урядового погодження для отримання іноземних грантів, Венеційська комісія дійшла висновку, що цьому кроку бракує обґрунтування щодо його необхідності та пропорційності. Зокрема, поправки не дають об'єктивних критеріїв щодо відмов та не містять адекватних запобіжників.

"У комісії із занепокоєнням відзначили, що замість пошуку альтернатив із меншим втручанням поправки до Закону щодо мовлення встановили загальну заборону на іноземне фінансування для мовників, без розрізнення між фінансуванням, яке реально загрожує демократії, і фінансуванням, яке підтримує легальну журналістську і громадську діяльність – що не відповідає стандартам необхідності та пропорційності", – зазначили у комісії.

Загалом Венеційська комісія дійшла висновку, що ці нововведення загрожують верховенству права та демократичним свободам у Грузії, та рекомендує відкликати ці закони і покращити юридичні механізми, які існували до того.



Тим часом грузинська влада хоче ще більше обмежити право на вуличний протест.