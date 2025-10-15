Венецианская комиссия призвала Грузию отменить законы об "иноагентах"

Венецианская комиссия опубликовала критическое заключение относительно принятых Грузией законов, вводящих дополнительные требования к общественным организациям за получение западного финансирования на свою деятельность, и рекомендовала отозвать эти нововведения.

Об этом сообщили в пресс-службе Венецианской комиссии 15 октября, пишет "Европейская правда".

Венецианская комиссия опубликовала заключение по закону о регистрации "иностранных агентов", который сокращенно называют GEOFARA, и поправкам к закону о грантах и другому законодательству, направленному на контроль за "внешним влиянием".

Комиссия указала на недостаток четкости в формулировках закона GEOFARA, что нарушает принцип юридической однозначности.

"Обязательства, установленные законом, содержат открытые формулировки с открытым концом и являются пропорциональными", – отметили в комиссии.

По мнению комиссии, Антикоррупционному бюро, которому поручили выполнение закона, дали чрезмерную свободу действий, при том, что нет достаточных гарантий его независимости.

"Что касается уголовной ответственности, предусмотренной законом, широкие формулировки в описании правонарушения позволяют свободную трактовку и не имеют необходимого обоснования, а уголовные санкции не соответствуют стандартам пропорциональности", – говорится в коммюнике.

Относительно нововведений о необходимости правительственного согласования для получения иностранных грантов, Венецианская комиссия пришла к выводу, что этому шагу не хватает обоснования его необходимости и пропорциональности. В частности, поправки не дают объективных критериев по отказам и не содержат адекватных предохранителей.

"В комиссии с беспокойством отметили, что вместо поиска альтернатив с меньшим вмешательством поправки к Закону о вещании установили общий запрет на иностранное финансирование для вещателей, без различия между финансированием, которое реально угрожает демократии, и финансированием, которое поддерживает легальную журналистскую и общественную деятельность – что не соответствует стандартам необходимости и пропорциональности", – отметили в комиссии.

В целом Венецианская комиссия пришла к выводу, что эти нововведения угрожают верховенству права и демократическим свободам в Грузии, и рекомендует отозвать эти законы и улучшить юридические механизмы, которые существовали до того.

Между тем грузинские власти хотят еще больше ограничить право на уличный протест.