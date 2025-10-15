Польща ще не вирішила, чи братиме участь в ініціативі закупівлі зброї в США для України

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що його країна ще не ухвалила рішення щодо своєї можливої участі в ініціативі PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), яка має за мету закупівлю американської зброї та передачу її Україні.

Про це він сказав після засідання міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі, передає "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Косіняк-Камиш повідомив, що Польща ще не оголосила про свою участь у програмі закупівлі американської зброї PURL для України.

"Польща демонструє іншу активність, і це рішення (щодо PURL. – Ред.) ще попереду", – підкреслив глава Міноборони.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що понад половина держав-членів НАТО братимуть участь в ініціативі PURL.

Як повідомляла "Європейська правда", на полях засідання Північноатлантичної ради НАТО 15 жовтня в Брюсселі стало відомо, що до ініціативи PURL приєднається Естонія. Раніше про доєднання до PURL оголосила Фінляндія. Крім того, Литва виділить на ініціативу 30 млн доларів.