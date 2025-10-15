Рютте: більше половини держав НАТО доєднаються до закупівель зброї в США для України

Понад половина держав-членів НАТО братимуть участь в ініціативі PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), яка має за мету закупівлю американської зброї та передачу її Україні.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди", повідомив генеральний секретар НАТО Марк Рютте на пресконференції після засідання Ради Україна-НАТО за участі міністрів оборони країн Альянсу.

Більш ніж половина держав НАТО будуть закуповувати американську зброю для України, оголосив генсек.

"Завдяки фінансуванню з боку союзників ми забезпечуємо Україну критично важливим американським озброєнням через "Пріоритетний перелік потреб України", або PURL. Це дає Україні американські системи озброєнь, які їй потрібні для захисту свого народу та утримання лінії фронту", – нагадав Рютте.

Він повідомив, що цей процес "був розпочатий із шістьма союзниками, які профінансували перші пакети PURL".

"Сьогодні ми чули від кожного союзника про нові внески. Понад половина союзників НАТО долучилися до ініціативи зараз, щоб забезпечити цей життєво важливий потік підтримки для України", – наголосив генсек НАТО.

"Також інша пряма військова допомога Україні настільки важлива для нашої безпеки, що враховується в межах цілей оборонного планування НАТО. Ця підтримка триватиме", – додав він.

Як повідомляла "Європейська правда", на полях засідання Північноатлантичної ради НАТО 15 жовтня в Брюсселі стало відомо, що до ініціативи PURL приєднається Естонія. Раніше про доєднання до PURL оголосила Фінляндія. Крім того, Литва виділить на ініціативу 30 млн доларів.

Нагадаємо, генсек НАТО Марк Рютте у середу анонсував заяви про приєднання нових держав до ініціативи PURL.