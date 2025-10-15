Польша еще не решила, будет ли участвовать в инициативе закупки оружия у США для Украины

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что его страна еще не приняла решение о своем возможном участии в инициативе PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), которая имеет целью закупку американского оружия и передачу его Украине.

Об этом он сказал после заседания министров обороны стран НАТО в Брюсселе, передает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Косиняк-Камыш сообщил, что Польша еще не объявила о своем участии в программе закупки американского оружия PURL для Украины.

"Польша демонстрирует другую активность, и это решение (по PURL. – Ред.) еще впереди", – подчеркнул глава Минобороны.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что более половины государств-членов НАТО будут участвовать в инициативе PURL.

Как сообщала "Европейская правда", на полях заседания Североатлантического совета НАТО 15 октября в Брюсселе стало известно, что к инициативе PURL присоединится Эстония. Ранее о присоединении к PURL объявила Финляндия. Кроме того, Литва выделит на инициативу 30 млн долларов.