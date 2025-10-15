Місто в Іспанії заборонило заводити чорних котів на час Геловінських свят

Жителям іспанського міста Тарраса тимчасово заборонили заводити чорних котів, пояснивши це тим, що тварин часто беруть на час Геловінських свят виключно як "декорацію".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Служба захисту тварин Тарраси, що на північ від Барселони, попередила про відхилення усіх запитів на заведення чорних котів з 1 жовтня по 10 листопада.

Такий крок покликаний запобігти можливому ризику, "пов'язаному із забобонами, ритуалами або безвідповідальним поводженням" із тваринами, пояснили у службі.

Відомство додало, що не виключає винятків із заборони, але вони будуть "належним чином обґрунтовані та оцінені технічною командою центру, де є повна гарантія безпеки та надійна історія заявника".

Представник міської влади Ноель Дуке пояснив, що кількість прохань узяти з притулку чорного кота різко зростає напередодні Геловіну, причому це роблять "для ритуальних цілей" або тому, що це "прикольно".

За даними міської влади, у Таррасі проживає понад 9800 котів.

