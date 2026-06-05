Німці незадоволені роботою свого уряду і канцлера Мерца

У Німеччині одне з опитувань показало, що більшість німців продовжують висловлювати невдоволення роботою уряду і канцлера Фрідріха Мерца.

Про це свідчать дані опитування, проведеного німецьким телеканалом ZDF, повідомляє "Європейська правда".

Згідно з результатами опитування, 72% респондентів вважають, що урядова коаліція у складі блоку ХДС/ХСС і соціал-демократів працює скоріше погано, і лише 24% – скоріше добре.

Також роботою канцлера Фрідріха Мерца задоволені лише 27% опитаних, а 69% дають йому погану оцінку.

Крім того, 63% вважають, що Християнсько-демократичний союз не підтримує канцлера повною мірою, серед них понад половина (52%) прихильників ХДС/ХСС.

Незначна більшість (52%) вважає, що уряд проіснує до наступних виборів до Бундестагу в 2029 році, а 43% очікують його дострокового відходу.

Ще одне опитування показало, що популярність Фрідріха Мерца впала до історичного мінімуму.

Тим часом ультраправа "АдН" продемонструвала рекордно високий рівень підтримки в опитуваннях і збільшила відрив від керівного блоку ХДС/ХСС.