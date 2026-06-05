ЄС шукатиме шляхи прискорення процесу вступу країн Західних Балкан

Європейський Союз на майбутньому саміті шукатиме нові шляхи прискорення процесу вступу шести країн-кандидатів із Західних Балкан.

Про це на пресконференції у сербській столиці Белграді заявив глава Європейської ради Антоніу Кошта, його цитує AP, повідомляє "Європейська правда".

Албанія, Боснія і Герцеговина, Косово, Північна Македонія, Сербія та Чорногорія вже роками прагнуть приєднатися до ЄС, але ще не завершили процес.

Останнім часом ЄС намагається заохотити реформи в країнах-кандидатах, побоюючись впливу Росії та Китаю, що зростає.

Як зазначив Кошта, "якщо ми хочемо зміцнити взаємну довіру, ми не можемо створювати відчуття розчарування" через очевидну повільність прогресу на шляху до членства.

Це не означає, що все буде простіше, "але це означає, як ми можемо разом досягти результатів швидше", додав він.

На саміті, який відбудеться у п’ятницю в прибережному місті Тиват у Чорногорії, зберуться провідні європейські лідери та посадовці з країн-кандидатів. Усі вони перебувають на різних етапах, причому Чорногорія та Албанія лідирують.

Країни-кандидати повинні привести своє законодавство у відповідність до вимог ЄС у 35 сферах політики, починаючи від стандартів у сфері правосуддя і закінчуючи правилами сільського господарства та рибальства.

Нагадаємо, наприкінці квітня Чорногорія зробила ще один крок назустріч членству в ЄС: країни блоку домовилися розпочати роботу над договором про приєднання цієї невеликої балканської держави.

Чорногорія хоче стати 28-м членом ЄС до 2028 року.

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос допускає можливість вступу Чорногорії в ЄС до 2028 року.