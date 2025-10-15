Город в Испании запретил заводить черных котов на время Хэллоуина

Жителям испанского города Тарраса временно запретили заводить черных котов, объяснив это тем, что животных часто берут на время Хэллоуинских праздников исключительно как "декорацию".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Служба защиты животных Таррасы, что к северу от Барселоны, предупредила об отклонении всех запросов на заведение черных котов с 1 октября по 10 ноября.

Такой шаг призван предотвратить возможный риск, "связанный с суевериями, ритуалами или безответственным обращением" с животными, пояснили в службе.

Ведомство добавило, что не исключает исключений из запрета, но они будут "должным образом обоснованы и оценены технической командой центра, где есть полная гарантия безопасности и надежная история заявителя".

Представитель городских властей Ноэль Дуке объяснил, что количество просьб взять из приюта черного кота резко возрастает в преддверии Хэллоуина, причем это делают "для ритуальных целей" или потому, что это "прикольно".

По данным городских властей, в Таррасе проживает более 9800 котов.

