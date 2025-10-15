Пісторіус анонсував нову ініціативу підтримки України – з модернізації техніки

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус анонсував нову ініціативу-напрямок військової підтримки України, що передбачає допомогу з обслуговуванням та модернізацією переданої західної техніки.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав на пресконференції у Брюсселі після засідання формату "Рамштайн" 15 жовтня.

Пісторіус оголосив про запуск так званої "модернізаційної ініціативи".

"Її мета – збільшити бойові спроможності і "термін життя" сухопутних систем, які ми вже передали Україні. Великі бойові системи, такі як танки і БМП, потрібно оновлювати, щоб вони відповідали останнім стандартам. Це передбачає нові гармати та новітні датчики", – повідомив він.

Міністр зазначив, що такі роботи будуть здійснюватися переважно у наявних центрах обслуговування й ремонту в Україні.

"Звісно, українська оборонна індустрія буде залучена у цей процес. Це буде інвестиція у довгострокову розбудову Зброних сил України, і це означає, що ця робота продовжиться навіть після потенційного припинення бойових дій", – сказав Борис Пісторіус.

На брифінгу він також закликав партнерів приєднуватися до розбудови української ППО у рамках коаліції у межах формату "Рамштайн", яку очолює Німеччина.

Протягом дня були й інші оголошення від партнерів про додаткову підтримку для України.

Так, Литва виділить 30 млн доларів на закупівлю зброї у США для України. Фінляндія повідомила, що приєднується до цієї ініціативи та продумає свій конкретний внесок.

Нідерланди нададуть додаткові 90 млн євро на виробництво дронів в Україні.