Писториус анонсировал новую инициативу поддержки Украины – по модернизации техники

Министр обороны Германии Борис Писториус анонсировал новую инициативу-направление военной поддержки Украины, предусматривающую помощь с обслуживанием и модернизацией переданной западной техники.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал на пресс-конференции в Брюсселе после заседания формата „Рамштайн" 15 октября.

Писториус объявил о запуске так называемой "модернизационной инициативы".

"Ее цель – увеличить боевые возможности и "срок жизни" сухопутных систем, которые мы уже передали Украине. Крупные боевые системы, такие как танки и БМП, нужно обновлять, чтобы они соответствовали последним стандартам. Это предусматривает новые пушки и новейшие датчики", – сообщил он.

Министр отметил, что такие работы будут осуществляться преимущественно в существующих центрах обслуживания и ремонта в Украине.

"Конечно, украинская оборонная индустрия будет вовлечена в этот процесс. Это будет инвестиция в долгосрочное развитие Вооруженных сил Украины, и это означает, что эта работа продолжится даже после потенциального прекращения боевых действий", – сказал Борис Писториус.

На брифинге он также призвал партнеров присоединяться к развитию украинской ПВО в рамках коалиции в формате "Рамштайн", которую возглавляет Германия.

В течение дня были и другие объявления от партнеров о дополнительной поддержке для Украины.

Так, Литва выделит 30 млн долларов на закупку оружия в США для Украины. Финляндия сообщила, что присоединяется к этой инициативе и продумает свой конкретный вклад.

Нидерланды предоставят дополнительные 90 млн евро на производство дронов в Украине.