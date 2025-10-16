Литва обмежила працевлаштування іноземців після перевищення річної квоти

Міграційний департамент Литви призупинив прийом нових заяв на працевлаштування іноземних громадян після того, як річна квота країни на 2025 рік була майже вичерпана, а близько 4,5 тисячі заяв все ще перебувають на розгляді.

Про це пише LRT, передає "Європейська правда".

Рішення міграційного департаменту Литви набуло чинності в середу, 15 жовтня. Цьогорічна квота, встановлена на рівні 24 830, охоплює всі професії та посади в усіх секторах, починаючи з 1 січня.

Станом на ранок 15 жовтня, за даними департаменту, вже було використано 20 500 квот, а ще 4460 заяв на отримання тимчасового дозволу на проживання на підставі працевлаштування перебували на розгляді.

Оскільки сукупна кількість використаних і незавершених квот перевищує річний ліміт, департамент заявив, що більше не прийматиме нових заяв на працевлаштування іноземних громадян.

Як зазначається, після повного використання квоти тимчасовий дозвіл на проживання з метою працевлаштування може бути наданий лише в тому випадку, якщо місячна валова заробітна плата іноземця становить не менше 1,2 середньої заробітної плати по країні – наразі 2667,60 євро.

Також він може бути наданий, якщо професія іноземця входить до литовського переліку професій з високою доданою вартістю та дефіцитом кадрів.

У цьому випадку мінімальна заробітна плата, що вимагається, дорівнює середній заробітній платі по країні, яка наразі становить 2223 євро брутто.

Наприкінці вересня уряд Литви оголосив, що продовжить тимчасовий захист для громадян України, які втекли від війни, до березня 2027 року.

Литовський уряд також зобов'язався надати медичну реабілітацію та психіатричну допомогу неповнолітнім, яких було силою перевезено з України в Росію, а потім вони повернулися.