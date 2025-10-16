Литва ограничила трудоустройство иностранцев после превышения годовой квоты

Миграционный департамент Литвы приостановил прием новых заявлений на трудоустройство иностранных граждан после того, как годовая квота страны на 2025 год была почти исчерпана, а около 4,5 тысячи заявлений все еще находятся на рассмотрении.

Об этом пишет LRT, передает "Европейская правда".

Решение миграционного департамента Литвы вступило в силу в среду, 15 октября. Квота на этот год, установленная на уровне 24 830, охватывает все профессии и должности во всех секторах, начиная с 1 января.

По состоянию на утро 15 октября, по данным департамента, уже было использовано 20 500 квот, а еще 4460 заявлений на получение временного вида на жительство на основании трудоустройства находились на рассмотрении.

Поскольку совокупное количество использованных и незавершенных квот превышает годовой лимит, департамент заявил, что больше не будет принимать новые заявления на трудоустройство иностранных граждан.

Как отмечается, после полного использования квоты временный вид на жительство с целью трудоустройства может быть предоставлен только в том случае, если месячная валовая заработная плата иностранца составляет не менее 1,2 средней заработной платы по стране – в настоящее время 2667,60 евро.

Также он может быть предоставлен, если профессия иностранца входит в литовский перечень профессий с высокой добавленной стоимостью и дефицитом кадров.

В этом случае минимальная требуемая заработная плата равна средней заработной плате по стране, которая в настоящее время составляет 2223 евро брутто.

В конце сентября правительство Литвы объявило, что продлит временную защиту для граждан Украины, бежавших от войны, до марта 2027 года.

Литовское правительство также обязалось предоставить медицинскую реабилитацию и психиатрическую помощь несовершеннолетним, которые были насильно перевезены из Украины в Россию, а затем вернулись.