Туск не отримував сигналів про переведення військ США з Німеччини на східний фланг НАТО

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що поки не бачить сигналів того, що американські війська, які виведуть з Німеччини, передислокуються на східний фланг НАТО.

Про це, як пише "Європейська правда", він заявив у спілкуванні з журналістами, передає Polsat News.

Туск прокоментував інформацію про виведення 5 000 військовослужбовців із Німеччини, які передислокують до США та на інші позиції за кордоном.

"У нас немає жодних ознак того, що американських солдатів, передислокованих з Німеччини, буде направлено на східний фланг НАТО", – сказав польський прем’єр.

У цьому контексті Туск також наголосив на необхідності збереження солідарності в рамках Європейського Союзу попри "провокації" та "політичні примхи" інших лідерів.

"Для мене західна спільнота – і я говорю не про географію, я говорю про політичні цінності – завжди варта збереження за будь-яку ціну. Ми не повинні піддаватися жодним провокаціям чи політичним примхам того чи іншого світового лідера. Ми повинні дуже послідовно захищати ці відносини", – заявив посадовець.

Туск додав, що політика не може ґрунтуватися на підлабузництві, навіть якщо йдеться про найвпливовіших лідерів.

"Ви повинні бути сердечними та доброзичливими, але ви повинні висловлювати свою позицію", – сказав він.

Як повідомлялося, після рішення адміністрації США про скорочення контингенту у Німеччині очільники Комітетів з питань збройних сил Сенату та Палати представників республіканці Роджер Вікер та Майк Роджерс закликали перемістити виведених військових на східний фланг НАТО.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, коментуючи рішення Вашингтона, заявив, що європейці повинні взяти на себе більшу відповідальність за власну безпеку.

Президент США Дональд Трамп у суботу заявив, що планує "набагато більше" скорочення військ у Німеччині, ніж 5 тисяч.