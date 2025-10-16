Орбан очікує зустрітися з Трампом найближчим часом

Угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан скоро зустрінеться із американським президентом Дональдом Трампом.

Про це він сказав у інтерв’ю угорським ЗМІ, цитує Reuters, пише "Європейська правда".

Орбан висловив сподівання на зустріч із Трампом найближчим часом, аби обговорити економічну угоду між двома країнами.

"Дата вже визначена, а порядок денний переговорів готовий приблизно на 80%. Коли ми домовимося з американцями щодо решти 20%, ми разом з ними вирішимо, коли оголосити про зустріч, і тоді вона відбудеться", – сказав угорський прем’єр.

Зазначимо, у квітні Орбан оголошував про очікування на підписання ділової угоди із США, яка могла б допомогти компенсувати ймовірний вплив мит, протягом шести місяців.

Наприкінці вересня Трамп та Орбан провели телефонну розмову на наступний день після того, як президент США заявив, що буде тиснути на угорського прем'єра, щоб той припинив купувати російську нафту.