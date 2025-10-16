Укр Рус Eng

Орбан ожидает встречи с Трампом в ближайшее время

Новости — Четверг, 16 октября 2025, 09:15 — Уляна Кричковская

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан скоро встретится с американским президентом Дональдом Трампом.

Об этом он сказал в интервью венгерским СМИ, цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

Орбан выразил надежду на встречу с Трампом в ближайшее время, чтобы обсудить экономическое соглашение между двумя странами.

"Дата уже определена, а повестка дня переговоров готова примерно на 80%. Когда мы договоримся с американцами по остальным 20%, мы вместе с ними решим, когда объявить о встрече, и тогда она состоится", – сказал венгерский премьер.

Отметим, в апреле Орбан объявлял об ожидании подписания делового соглашения с США, которое могло бы помочь компенсировать вероятное влияние пошлин в течение шести месяцев.

В конце сентября Трамп и Орбан провели телефонный разговор на следующий день после того, как президент США заявил, что будет давить на венгерского премьера, чтобы тот прекратил покупать российскую нефть.

