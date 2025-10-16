Не тільки зустріч з Трампом: ЗМІ дізнались, якою буде програма Зеленського у США

Президент України Володимир Зеленський в ході візиту до США, крім зустрічі з президентом Дональдом Трампом, також відвідає Конгрес і проведе зустрічі з оборонними та енергетичними компаніями.

Про це стало відомо "Суспільному", інформує "Європейська правда".

Зокрема, на четвер, 16 жовтня, у Зеленського заплановані зустрічі з оборонними та енергетичними компаніями.

"До зустрічі із президентом США Зеленський матиме зустрічі у Конгресі. Також очікується зустріч з українськими журналістами", – повідомили джерела телеканалу.

Водночас поки що не підтверджено, чи відбудеться спільний брифінг Зеленського із Трампом.

Сам Зеленський раніше зазначив, що "детально готується" до зустрічі з президентом США у п’ятницю і обговорює ці деталі з профільними відомствами.

За даними ЗМІ, питання про можливе надання Україні далекобійних ракет Tomahawk буде одним з ключових на зустрічі Зеленського і Трампа.