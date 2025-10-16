Не только встреча с Трампом: СМИ узнали, какой будет программа Зеленского в США

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в США, кроме встречи с президентом Дональдом Трампом, также посетит Конгресс и проведет встречи с оборонными и энергетическими компаниями.

Об этом стало известно "Суспільному", информирует "Европейская правда".

В частности, на четверг, 16 октября, у Зеленского запланированы встречи с оборонными и энергетическими компаниями.

"До встречи с президентом США Зеленский будет иметь встречи в Конгрессе. Также ожидается встреча с украинскими журналистами", – сообщили источники телеканала.

В то же время пока не подтверждено, состоится ли совместный брифинг Зеленского с Трампом.

Сам Зеленский ранее отметил, что "детально готовится" к встрече с президентом США в пятницу и обсуждает эти детали с профильными ведомствами.

По данным СМИ, вопрос о возможном предоставлении Украине дальнобойных ракет Tomahawk будет одним из ключевых на встрече Зеленского и Трампа.