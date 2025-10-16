У Литві оштрафували чоловіка, який хотів забрати контрабанду сигарет з Білорусі

У Вільнюсі суд оштрафував мешканця литовської столиці, який мав намір забрати сигарети, що потрапили на територію країни з Білорусі на повітряних кулях.

Про це пише LRT, передає "Європейська правда".

Вільнюський районний суд засудив мешканця литовської столиці за намір забирати контрабандні сигарети, які потрапили на територію країни з Білорусі на повітряних кулях.

За даними прокуратури, суд визнав чоловіка винним у контрабанді та спробі незаконного розпорядження акцизними товарами. Суд наклав на підсудного остаточний штраф у розмірі 6400 євро та конфіскував засіб вчинення злочину – мобільний телефон.

Згідно з матеріалами справи, у ніч проти 25 лютого чоловік отримав на свій мобільний телефон координати місця доставки цигарок. Координати надійшли від осіб, які діяли в Литві та Білорусі.

За даними прокуратури, його затримали співробітники Державної прикордонної служби, коли він прибув на автомобілі, яким керувала інша особа, до Шальчинінкайського району, щоб забрати 1500 пачок сигарет NZ Gold, доставлених метеорологічним аеростатом.

Загальна вартість вилучених сигарет склала 13 385 євро.

При призначенні штрафу чоловікові суд взяв до уваги той факт, що чоловік визнав себе винним у скоєнні кримінальних діянь і погодився на завершення провадження ухвалою суду.

Минулої осені Сейм Литви дозволив збивати повітряні кулі та інші об'єкти з контрабандою з Білорусі.

Нещодавно писали, що впродовж 2025 року литовські прикордонники вже вилучили в 2,5 рази більше контрабанди, ніж за весь 2024 рік.

Також інформували, що латвійські прикордонники знайшли повітряні кулі з контрабандними цигарками з Білорусі.