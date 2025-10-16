В Литве оштрафовали мужчину, который хотел вывезти контрабанду сигарет из Беларуси

В Вильнюсе суд оштрафовал жителя литовской столицы, который намеревался забрать сигареты, попавшие на территорию страны из Беларуси на воздушных шарах.

Об этом пишет LRT, передает "Европейская правда".

Вильнюсский районный суд осудил жителя литовской столицы за намерение забирать контрабандные сигареты, попавшие на территорию страны из Беларуси на воздушных шарах.

По данным прокуратуры, суд признал мужчину виновным в контрабанде и попытке незаконного распоряжения акцизными товарами. Суд наложил на подсудимого окончательный штраф в размере 6400 евро и конфисковал средство совершения преступления – мобильный телефон.

Согласно материалам дела, в ночь на 25 февраля мужчина получил на свой мобильный телефон координаты места доставки сигарет. Координаты поступили от лиц, действовавших в Литве и Беларуси.

По данным прокуратуры, его задержали сотрудники Государственной пограничной службы, когда он прибыл на автомобиле, которым управляло другое лицо, в Шальчининкайский район, чтобы забрать 1500 пачек сигарет NZ Gold, доставленных метеорологическим аэростатом.

Общая стоимость изъятых сигарет составила 13 385 евро.

При назначении штрафа мужчине суд принял во внимание тот факт, что мужчина признал себя виновным в совершении уголовных деяний и согласился на завершение производства постановлением суда.

Прошлой осенью Сейм Литвы разрешил сбивать воздушные шары и другие объекты с контрабандой из Беларуси.

Недавно писали, что в течение 2025 года литовские пограничники уже изъяли в 2,5 раза больше контрабанды, чем за весь 2024 год.

Также сообщали, что латвийские пограничники нашли воздушные шары с контрабандными сигаретами из Беларуси.