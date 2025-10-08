Прикордонники Литви вилучили в 2,5 рази більше контрабанди, ніж торік

Впродовж 2025 року литовські прикордонники вже вилучили в 2,5 рази більше контрабанди, ніж за весь 2024 рік.

Про це повідомила Державна прикордонна служба Литви (VSAT), передає LRT, пише "Європейська правда".

Цього року литовські прикордонники вже вилучили понад 3,6 млн пачок контрабандних сигарет, що перевозилися до Литви, що в 2,5 рази більше, ніж вилучили співробітники VSAT за весь 2024 рік.

Як зазначили прикордонники, з січня по вересень прикордонники виявили загалом 700 випадків контрабанди та незаконного перевезення товарів (415 за аналогічний період минулого року), з яких 696 стосувалися тютюнових виробів.

За перші дев'ять місяців цього року за незаконне перевезення товарів було затримано 266 осіб (258 минулого року).

Фото: LRT

Вартість сигарет, вилучених литовськими прикордонниками цього року, становить 16,9 млн євро, а запобігання збиткам до державного бюджету – понад 15,1 млн євро.

Як зазначається, 54,1% усіх сигарет, вилучених VSAT цього року, було ввезено через внутрішній кордон ЄС з Латвії, а 45,5% – з Білорусі.

За марками найбільшу кількість вилучень становили сигарети під назвою "Мінськ" – 40% від усіх вилучень. Білоруські сигарети NZ становили 24%. Сигарети Marlboro і Winston становили відповідно 15% і 14%, більшість пачок не мали акцизних марок.

Навесні цього року було зафіксовано збільшення контрабанди сигарет, переважно підроблених, з Латвії до Литви, але пізніше потік по цьому маршруту припинився. Однією з найважливіших причин такого спаду, на думку прикордонників, може бути те, що наприкінці 2024 року та цього року в Латвії було виявлено та ліквідовано кілька нелегальних тютюнових "фабрик".

Також зазначається, що контрабандні сигарети з Білорусі все частіше перевозять на повітряних кулях.

Фото: LRT

Зокрема стало відомо, що розмір вантажів, що перевозяться на повітряних кулях, збільшився: раніше найчастіше перевозили 500-750 пачок сигарет, а цього року середній розмір вантажу становить близько 1,5 тисячі пачок.

Станом на 7 жовтня прикордонники вже затримали 93 особи, підозрюваних у причетності до контрабанди сигарет повітряним транспортом з Білорусі. На сьогоднішній день з Білорусі вилучено 507 повітряних куль з сигаретами та GPS-пристроями і 46 дронів.

Нагадаємо, минулої осені Сейм Литви дозволив збивати повітряні кулі та інші об'єкти з контрабандою з Білорусі.

Нещодавно латвійські прикордонники знайшли повітряні кулі з контрабандними цигарками з Білорусі.

Вранці 8 жовтня писали, що у Польщі, неподалік від кордону з Білоруссю, приземлилася повітряна куля з контрабандою.