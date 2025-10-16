У Швейцарії російськомовний чоловік напав на україномовну родину, МЗС відреагувало

У поїзді в Швейцарії російськомовний чоловік напав на сім’ю, яка розмовляла українською, погрожуючи їм смертю – у Міністерстві закордонних справ відреагували.

Про це пише "Європейська правда" із посиланням на швейцарське видання 20Minuten та заяву речника Міністерства закордонних справ Георгія Тихого.

У понеділок, 13 жовтня, у поїзді, який прямував із швейцарської громади Інтерлакен до міста Шпіц стався інцидент, який викликав широкий резонанс у соцмережах. Російськомовний чоловік словесно та фізично напав на україномовну сім'ю з дитиною.

За словами потерпілих, нападника спровокувало те, що він почув, як сім’я розмовляє українською мовою.

"Коли він почув, що ми розмовляємо українською, він почав нас ображати", – розповів батько сім’ї, чиї батьки родом із Білорусі.

Мати сім’ї зняла напад на відео та опублікувала його у соцмережах.

"Я вб’ю вас усіх, вас і вашу родину", – кілька разів повторював російськомовний чоловік.

Коли дружина потерпілого намагалася зафіксувати інцидент на телефон, нападник вибив пристрій з її рук. Батько сім’ї відштовхнув чоловіка, після чого той заспокоївся. На станції Шпіц сім’я та кілька свідків повідомили про напад поліції.

Поліція кантону Берн підтвердила факт інциденту. Ніхто не постраждав фізично настільки, щоб потребувати медичної допомоги. Розслідування триває, і потерпілі, і нападник мають намір подати скаргу.

У МЗС прокоментували цей інцидент. Речник Тихий назвав це відео "жахливим".

"Це неприйнятна мова ненависті та етнічна ворожнеча", – акцентував він.

Речник МЗС зазначив, що Україна звернулася до швейцарських правоохоронних органів з проханням розслідувати цей інцидент та забезпечити притягнення винних до відповідальності.

"Таку поведінку не можна терпіти", – додав він.

У лютому інформували, що у Празі розслідували справу водія трамвая, який накинувся на родину українців з маленькою дитиною, яка нібито забруднила сидіння, та грубо прогнав їх з громадського транспорту.

Також радимо ознайомитися із матеріалом "ЄвроПравди": Cимвол чужої війни: як смерть українки у США стала передвиборчим інструментом