В Швейцарии русскоязычный мужчина напал на украиноязычную семью, МИД отреагировал

В поезде в Швейцарии русскоязычный мужчина напал на семью, которая разговаривала на украинском языке, угрожая им смертью – в Министерстве иностранных дел отреагировали.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на швейцарское издание 20Minuten и заявление представителя Министерства иностранных дел Георгия Тихого.

В понедельник, 13 октября, в поезде, который следовал из швейцарской общины Интерлакен в город Шпиц, произошел инцидент, который вызвал широкий резонанс в соцсетях. Русскоязычный мужчина словесно и физически напал на семью, которая разговаривала на украинском.

По словам потерпевших, нападавшего спровоцировало то, что он услышал, как семья разговаривает на украинском языке.

"Когда он услышал, что мы разговариваем на украинском, он начал нас оскорблять", – рассказал отец семьи, чьи родители родом из Беларуси.

Мать семьи сняла нападение на видео и опубликовала его в соцсетях.

"Я убью вас всех, вас и вашу семью", – несколько раз повторял русскоязычный мужчина.

Когда жена потерпевшего пыталась зафиксировать инцидент на телефон, нападавший выбил устройство из ее рук. Отец семьи оттолкнул мужчину, после чего тот успокоился. На станции Шпиц семья и несколько свидетелей сообщили о нападении полиции.

Полиция кантона Берн подтвердила факт инцидента. Никто не пострадал физически настолько, чтобы потребовалась медицинская помощь. Расследование продолжается, и пострадавшие, и нападавший намерены подать жалобу.

В МИД прокомментировали этот инцидент. Тихий назвал это видео "ужасным".

"Это неприемлемый язык ненависти и этническая вражда", – акцентировал он.

Представитель МИД отметил, что Украина обратилась к швейцарским правоохранительным органам с просьбой расследовать этот инцидент и обеспечить привлечение виновных к ответственности.

"Такое поведение нельзя терпеть", – добавил он.

В феврале информировали, что в Праге расследовали дело водителя трамвая, который набросился на семью украинцев с маленьким ребенком, якобы испачкавшим сиденье, и грубо прогнал их из общественного транспорта.

