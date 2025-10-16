У Грузії голову ОБСЄ оштрафували "за перекриття дороги" на акції протесту

Міністерство внутрішніх справ Грузії оштрафувало чинну голову ОБСЄ і міністерку закордонних справ Фінляндії Еліну Валтонен за "незаконне перекриття дороги" під час протесту.

Про це пише News Georgia із посиланням на заяву відомства, передає "Європейська правда".

Наразі невідомо, чи вручили Валтонен протокол про адміністративне порушення і чи встигла вона сплатити штраф, перш ніж покинула Грузію.

Як відомо, глава МЗС Фінляндії перебувала в Тбілісі з офіційним візитом 14-15 жовтня.

15 жовтня прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив про скасування зустрічі з Валтонен після її появи на антиурядовому мітингу в Тбілісі.

Міністерка закордонних справ Фінляндії, своєю чергою, заявила, що зустріч з прем’єром Грузії була скасована з її ініціативи.

