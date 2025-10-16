В Грузии главу ОБСЕ оштрафовали "за перекрытие дороги" на акции протеста

Министерство внутренних дел Грузии оштрафовало действующего председателя ОБСЕ и министра иностранных дел Финляндии Элину Валтонен за "незаконное перекрытие дороги" во время протеста.

Об этом пишет News Georgia со ссылкой на заявление ведомства, передает "Европейская правда".

МВД Грузии оштрафовало на более $1800 министра иностранных дел Финляндии Элину Валтонен за "незаконное перекрытие дороги" во время протеста.

Пока неизвестно, вручили ли Валтонен протокол об административном нарушении и успела ли она оплатить штраф, прежде чем покинула Грузию.

Как известно, глава МИД Финляндии находилась в Тбилиси с официальным визитом 14-15 октября.

15 октября премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил об отмене встречи с Валтонен после ее появления на антиправительственном митинге в Тбилиси.

Министр иностранных дел Финляндии в свою очередь заявила, что встреча с премьером Грузии была отменена по ее инициативе.

