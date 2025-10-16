Шмигаль розкрив деталі пакетів допомоги, які отримає Україна за підсумками "Рамштайну"

Міністр оборони Денис Шмигаль розкрив деталі щодо пакетів військової допомоги від союзників, які Україна отримає за підсумками зустрічі Контактної групи (формат "Рамштайн").

Про це Шмигаль написав у своїх соцмережах, повідомляє "Європейська правда".

Зокрема, за словами міністра, Швеція надасть 8 мільярдів доларів на безпекову допомогу Україні у 2026–2027 роках; Чехія – новий пакет на 72 мільйони доларів; Канада – 20 мільйонів доларів на зимове спорядження та компоненти до ракет; Португалія – 12 мільйонів доларів у британський фонд закупівлі озброєння для України IFU; Фінляндія готує 13-й пакет військової допомоги.

Шмигаль також поінформував, що партнери зробили нові внески в ініціативу PURL, яка передбачає закупівлю зброї США для України, на загальну суму щонайменше $422 мільйона.

Крім того, він розкрив внески країн-партнерів на закупівлю з української індустрії на загальну суму $715 мільйонів.

Норвегія – $600 мільйонів на БПЛА, системи РЕБ та вибухівку.

Нідерланди – $106 мільйонів на ударні та розвідувальні БПЛА.

Канада – $8 мільйонів на дрони-перехоплювачі.

Ісландія виділить $4 мільйони у межах "данської моделі".

Як відомо, засідання контактної групи з оборони України відбулося за особистої участі глави Пентагону Піта Гегсета. Це стало першим засіданням з лютого, у якому Гегсет взяв участь фізично. Раніше він ігнорував засідання або брав участь лише у тих, що відбувалися по відеозв'язку.

На зустрічі представник уряду США заявив, що розширення ініціативи з купівлі зброї в США для України – "неймовірний сигнал".

Деталі також читайте у статті: Мільярди для Трампа, зброя для України. Як у НАТО готують підтримку для ЗСУ у 2026 році