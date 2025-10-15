Міністр оборони США прийшов на зустріч "Рамштайну", де говоритимуть про американську зброю

Очільник Пентагону Піт Гегсет, який улітку ігнорував засідання контактної групи з оборони України (відомої також як "формат Рамштайн"), особисто долучився до засідання у цьому форматі, що проходить 15 жовтня.

Про це повідомляє з Брюсселя кореспондент "Європейської правди".

Зустріч контактної групи традиційно відбулася у штаб-квартирі НАТО після завершення міністерського засідання Альянсу.

Це, утім, не перша зустріч у форматі "Рамштайн", у якій Гегсет погодився брати зустріч. Так, він був на ювілейному 30-му засіданні 9 вересня – втім, воно проходило у вигляді онлайн-зустрічі. Натомість у червні очільник Пентагону демонстративно проігнорував "Рамштайн".

Варто зауважити, що цього разу на засіданні буде обговорюватися, серед іншого, долучення партнерів України до програми PURL, що передбачає закупівлю зброї в США за гроші інших держав-партнерів.

У середу генсек НАТО повідомив, що понад половина держав НАТО доєдналися до закупівель зброї в США для України.

Зауважмо, що Піт Гегсет доєднався до засідання як "секретар війни" (Secretary of war), використавши новий титул, запроваджений Трампом.