Міністр оборони США прийшов на зустріч "Рамштайну", де говоритимуть про американську зброю
Новини — Середа, 15 жовтня 2025, 16:17 — , з Брюсселя
Очільник Пентагону Піт Гегсет, який улітку ігнорував засідання контактної групи з оборони України (відомої також як "формат Рамштайн"), особисто долучився до засідання у цьому форматі, що проходить 15 жовтня.
Про це повідомляє з Брюсселя кореспондент "Європейської правди".
Зустріч контактної групи традиційно відбулася у штаб-квартирі НАТО після завершення міністерського засідання Альянсу.
Це, утім, не перша зустріч у форматі "Рамштайн", у якій Гегсет погодився брати зустріч. Так, він був на ювілейному 30-му засіданні 9 вересня – втім, воно проходило у вигляді онлайн-зустрічі. Натомість у червні очільник Пентагону демонстративно проігнорував "Рамштайн".
Варто зауважити, що цього разу на засіданні буде обговорюватися, серед іншого, долучення партнерів України до програми PURL, що передбачає закупівлю зброї в США за гроші інших держав-партнерів.
У середу генсек НАТО повідомив, що понад половина держав НАТО доєдналися до закупівель зброї в США для України.
Зауважмо, що Піт Гегсет доєднався до засідання як "секретар війни" (Secretary of war), використавши новий титул, запроваджений Трампом.