Гегсет: розширення ініціативи з купівлі зброї в США для України – "неймовірний сигнал"

Міністр оборони Сполучених Штатів Піт Гегсет назвав анонсоване 15 жовтня збільшення кількості учасників ініціативи з закупівлі озброєнь у США для України потужним сигналом для всього світу.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди", міністр заявив перед початком засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" в Брюсселі.

У США вважають розширення ініціативи PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) неймовірним сигналом для всього світу.

"Ще більше зобов’язань, оголошених прямо сьогодні в межах ініціативи PURL, може стати неймовірним сигналом для світу про нашу відданість (спільній справі. – "ЄП")", – переконаний Піт Гегсет.

Міністр наголосив, що цінує рішення кожної країни з тих, "які сьогодні продемонстрували готовність зробити свій внесок (у PURL. – "ЄП")".

"Союзники часто наголошують, що безпека України – це синонім безпеки Європи. Тож зараз саме час усім країнам НАТО перетворити слова на дії: у вигляді інвестицій у PURL. Жодних "вільних пасажирів" за цим столом бути не може", – наголосив Гегсет.

Він нагадав, що союзники НАТО вже надали Україні "понад 2 млрд доларів у межах ініціативи НАТО PURL із надання безпекової допомоги, започаткованої у серпні".

Як повідомляла "Європейська правда", міністр оборони України Денис Шмигаль на засіданні Контактної групи з оборони України публічно звернувся до партнерів по НАТО з проханням віднайти половину фінансування на потреби оборони України.

Генсек НАТО 15 жовтня повідомив, що більше половини держав НАТО доєдналися до закупівель зброї в США для України.

Так, на полях засідання Північноатлантичної ради НАТО 15 жовтня в Брюсселі стало відомо, що до ініціативи PURL приєднається Естонія. Раніше про доєднання до PURL оголосила Фінляндія. Крім того, Литва виділить на ініціативу 30 млн доларів.