Шмыгаль раскрыл детали пакетов помощи, которые получит Украина по итогам "Рамштайна"

Министр обороны Денис Шмыгаль раскрыл детали относительно пакетов военной помощи от союзников, которые Украина получит по итогам встречи Контактной группы (формат "Рамштайн").

Об этом Шмыгаль написал в своих соцсетях, сообщает "Европейская правда".

В частности, по словам министра, Швеция предоставит 8 миллиардов долларов на помощь Украине в сфере безопасности в 2026-2027 годах; Чехия – новый пакет на 72 миллиона долларов; Канада – 20 миллионов долларов на зимнее снаряжение и компоненты к ракетам; Португалия – 12 миллионов долларов в британский фонд закупки вооружения для Украины IFU; Финляндия готовит 13-й пакет военной помощи.

Шмыгаль также проинформировал, что партнеры сделали новые взносы в инициативу PURL, которая предусматривает закупку оружия США для Украины, на общую сумму не менее $422 миллиона.

Кроме того, он раскрыл взносы стран-партнеров на закупку из украинской индустрии на общую сумму $715 миллионов.

Норвегия – $600 миллионов на БПЛА, системы РЭБ и взрывчатку.

Нидерланды – $106 миллионов на ударные и разведывательные БПЛА.

Канада – $8 миллионов на дроны-перехватчики.

Исландия выделит $4 миллиона в рамках "датской модели".

Как известно, заседание контактной группы по обороне Украины состоялось при личном участии главы Пентагона Пита Хегсета. Это стало первым заседанием с февраля, в котором Хегсет принял участие физически. Ранее он игнорировал заседания или участвовал только в тех, что происходили по видеосвязи.

На встрече представитель правительства США заявил, что расширение инициативы по покупке оружия в США для Украины – "невероятный сигнал".

