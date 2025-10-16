У Польщі хочуть зняти імунітет з депутата, який відмовився платити штраф за їзду 200км/год

Польські правоохоронці клопотатимуть про зняття недоторканості з депутата Сейму Лукаша Мейзи, який кілька днів тому відмовився прийняти штраф за перевищення швидкості.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Запит на зняття недоторканності з депутата від "Права і справедливості" Лукаша Мейзи був переданий поліцією міста Полковіце до Головного управління поліції. Досьє буде проаналізовано Бюро превенції та Бюро дорожнього руху, де будуть перевірені докази.

Після завершення аналізу заява буде передана через генерального прокурора спікеру Сейму. На цьому етапі депутат вже не може прийняти штраф.

Якщо недоторканність буде знята, справа перейде до суду, який може призначити інше, більш суворе покарання.

У понеділок вранці, 13 жовтня, на швидкісній автомагістралі S3 поблизу Полковіце в Нижній Сілезії поліція зупинила автомобіль, за кермом якого перебував депутат Лукаш Мейза.

Вимірювання швидкості показало, що депутат їхав зі швидкістю 200 км/год у місці, де обмеження швидкості становить 120 км/год.

Поліцейські запропонували йому штраф у розмірі 2 500 злотих і 15 штрафних балів.

Однак Мейза відмовився прийняти штраф, посилаючись на свою депутатську недоторканність.

Згодом у своїй заяві він визнав провину і вибачився за свою поведінку. Він підкреслив, що ніщо не виправдовує його вчинок, і що ситуація не повинна повторитися.

Мейза пояснив, що не прийняв штраф, тому що поспішав в аеропорт. Він також заявив, що, якщо це юридично можливо, він заплатить штраф або відмовиться від недоторканності і відповість за наслідки.