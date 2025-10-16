В Польше хотят снять иммунитет с депутата, который отказался платить штраф за езду 200км/ч

Польские правоохранители будут ходатайствовать о снятии неприкосновенности с депутата Сейма Лукаша Мейзы, который несколько дней назад отказался принять штраф за превышение скорости.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Запрос на снятие неприкосновенности с депутата от "Права и справедливости" Лукаша Мейзы был передан полицией города Полковице в Главное управление полиции. Досье будет проанализировано Бюро превенции и Бюро дорожного движения, где будут проверены доказательства.

После завершения анализа заявление будет передано через генерального прокурора спикеру Сейма. На этом этапе депутат уже не может принять штраф.

Если неприкосновенность будет снята, дело перейдет в суд, который может назначить другое, более суровое наказание.

В понедельник утром, 13 октября, на скоростной автомагистрали S3 вблизи Полковице в Нижней Силезии полиция остановила автомобиль, за рулем которого находился депутат Лукаш Мейза.

Измерение скорости показало, что депутат ехал со скоростью 200 км/ч в месте, где ограничение скорости составляет 120 км/ч.

Полицейские предложили ему штраф в размере 2 500 злотых и 15 штрафных баллов.

Однако Мейза отказался принять штраф, ссылаясь на свою депутатскую неприкосновенность.

Впоследствии в своем заявлении он признал вину и извинился за свое поведение. Он подчеркнул, что ничто не оправдывает его поступок и что ситуация не должна повториться.

Мейза объяснил, что не принял штраф, потому что спешил в аэропорт. Он также заявил, что, если это юридически возможно, он заплатит штраф или откажется от неприкосновенности и ответит за последствия.