Литва закрила розслідування щодо посадки Білоруссю рейсу з опозиційним блогером

У Литві закрили власне розслідування щодо примусової посадки Білоруссю транзитного рейсу Ryanair у травні 2021 року, наслідком чого стало затримання опозиційного блогера Романа Протасевича і його дівчини.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

Генеральна прокуратура Литви припинила досудове розслідування щодо посадки Білоруссю транзитного рейсу Ryanair з Афін до Вільнюса під приводом вибухівки на борту, що використали як спосіб затримати опозиційного блогера Романа Протасевича.

Литовська прокуратура пішла на такий крок у зв’язку з тим, що ідентичне розслідування веде Польща.

"Спільна литовсько-польська слідча група вирішила, що досудове розслідування та процес притягнення винних до кримінальної відповідальності продовжиться у Республіці Польща", – зазначили у прокуратурі.

Польща відкрила розслідування паралельно з Литвою у зв’язку з тим, що цей літак Ryanair має польську реєстрацію.

У польському розслідуванні проходять підозрюваними троє громадян Білорусі.

Нагадаємо, Протасевича у травні 2023 року засудили до восьми років колонії посиленого режиму у справі про "змову з метою захоплення влади". Після згоди на співпрацю з владою і "каяття" в опозиційній діяльності Лукашенко помилував його.

Його дівчину, росіянку Юлію Сапегу, спершу засудили до 6 років колонії, а потім також помилували і відпустили у Росію. До арешту вона проживала у Литві.

Як відомо, після обуреної реакції сусідів на примусову посадку літака Лукашенко влаштував гібридну міграційну кризу на кордоні Польщі, Литви та Латвії, яка не припиняється досі.

