В Литве закрыли собственное расследование по принудительной посадке Беларусью транзитного рейса Ryanair в мае 2021 года, следствием чего стало задержание оппозиционного блогера Романа Протасевича и его девушки.

Генеральная прокуратура Литвы прекратила досудебное расследование по посадке Беларусью транзитного рейса Ryanair из Афин в Вильнюс под предлогом взрывчатки на борту, что использовали как способ задержать оппозиционного блогера Романа Протасевича.

Литовская прокуратура пошла на такой шаг в связи с тем, что идентичное расследование ведет Польша.

"Совместная литовско-польская следственная группа решила, что досудебное расследование и процесс привлечения виновных к уголовной ответственности продолжится в Республике Польша", – отметили в прокуратуре.

Польша открыла расследование параллельно с Литвой в связи с тем, что данный самолет Ryanair имеет польскую регистрацию.

В польском расследовании проходят подозреваемыми трое граждан Беларуси.

Напомним, Протасевича в мае 2023 года приговорили к восьми годам колонии усиленного режима по делу о "заговоре с целью захвата власти". После согласия на сотрудничество с властью и "раскаяния" в оппозиционной деятельности Лукашенко помиловал его.

Его девушку, россиянку Юлию Сапегу, сначала приговорили к 6 годам колонии, а затем также помиловали и отпустили в Россию. До ареста она проживала в Литве.

