Польський депутат, що оскандалився перевищенням швидкості, зрікся імунітету

Польський депутат Сейму від опозиційної партії "Право і справедливість" Лукаш Мейза, який кілька днів тому відмовився прийняти штраф за перевищення швидкості, сам зрікся імунітету у цій справі.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє RMF24.

Мейза оголосив, що зрікся імунітету у зв’язку зі своїм порушенням ПДР.

"Як я і обіцяяв, я невідкладно зрікся імунітету у справі про перевищення швидкості на S3. Я шкодую про свій вчинок, і подібне не повториться. Ще раз прошу вибачення", – сказав депутат у коментарі PAP.

У понеділок вранці, 13 жовтня, на швидкісній автомагістралі S3 поблизу Полковіце в Нижній Сілезії поліція зупинила автомобіль, за кермом якого перебував депутат Лукаш Мейза.

Вимірювання швидкості показало, що депутат їхав зі швидкістю 200 км/год у місці, де обмеження швидкості становить 120 км/год.

Поліцейські запропонували йому штраф у розмірі 2 500 злотих і 15 штрафних балів.

Однак Мейза відмовився прийняти штраф, посилаючись на свою депутатську недоторканність. Згодом він пояснив це тим, що поспішав в аеропорт, та почав вибачатися, а в поліції повідомили, що ініціюють зняття з нього депутатського імунітету.