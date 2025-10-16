Польский депутат, оскандалившийся превышением скорости, отказался от иммунитета

Польский депутат Сейма от оппозиционной партии "Право и справедливость" Лукаш Мейза, который несколько дней назад отказался принять штраф за превышение скорости, сам отказался от иммунитета в этом деле

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает RMF24.

Мейза объявил, что отказался от иммунитета в связи со своим нарушением ПДД.

"Как я и обещал, я безотлагательно отказался от иммунитета по делу о превышении скорости на S3. Я сожалею о своем поступке, и подобное не повторится. Еще раз прошу прощения", – сказал депутат в комментарии PAP.

В понедельник утром, 13 октября, на скоростной автомагистрали S3 вблизи Полковице в Нижней Силезии полиция остановила автомобиль, за рулем которого находился депутат Лукаш Мейза.

Измерение скорости показало, что депутат ехал со скоростью 200 км/ч в месте, где ограничение скорости составляет 120 км/ч.

Полицейские предложили ему штраф в размере 2 500 злотых и 15 штрафных баллов.

Однако Мейза отказался принять штраф, ссылаясь на свою депутатскую неприкосновенность. Впоследствии он объяснил это тем, что спешил в аэропорт, и начал извиняться.