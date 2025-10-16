Глава ОБСЄ порадила премʼєру Грузії дізнатись більше про вільні ЗМІ і протести

Чинна голова ОБСЄ, міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен після реакції грузинської влади на відвідування нею протестної акції запросила до себе на батьківщину премʼєра Грузії Іраклія Кобахідзе.

Як повідомляє "Європейська правда", своє звернення до Кобахідзе вона опублікувала на Х.

Валтонен сказала, що всі держави ОБСЄ, включно з Грузією, повинні забезпечувати для своїх громадян "свободу слова та вільні і чесні вибори з політичними альтернативами, з яких можна вибирати".

"У цьому дусі, як голова ОБСЄ та через 50 років після підписання цього документа, запрошую вас, прем'єр-міністре Кобахідзе, приїхати до Фінляндії, зустрітися з вільною пресою та спостерігати за будь-якою демонстрацією на ваш вибір", – додала вона.

Глава МЗС Фінляндії також прокоментувала скасування її зустрічі з грузинським премʼєром, перепросивши за те, що вона не відбулась "через конфлікт графіків".

Як відомо, глава МЗС Фінляндії перебувала в Тбілісі з офіційним візитом 14-15 жовтня. У межах цього візиту, серед іншого, МВС Грузії оштрафувало Валтонен за "незаконне перекриття дороги" під час протесту.

