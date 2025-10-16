Глава ОБСЕ посоветовала премьеру Грузии узнать больше о свободных СМИ и протестах

Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен после реакции грузинских властей на посещение ею протестной акции пригласила к себе на родину премьера Грузии Ираклия Кобахидзе.

Как сообщает "Европейская правда", свое обращение к Кобахидзе она опубликовала на Х.

Валтонен сказала, что все государства ОБСЕ, включая Грузию, должны обеспечивать для своих граждан "свободу слова и свободные и честные выборы с политическими альтернативами, из которых можно выбирать".

"В этом духе, как председатель ОБСЕ и через 50 лет после подписания этого документа, приглашаю вас, премьер-министр Кобахидзе, приехать в Финляндию, встретиться со свободной прессой и наблюдать за любой демонстрацией на ваш выбор", – добавила она.

Глава МИД Финляндии также прокомментировала отмену ее встречи с грузинским премьером, извинившись за то, что она не состоялась "из-за конфликта графиков".

Как известно, глава МИД Финляндии находилась в Тбилиси с официальным визитом 14-15 октября. В рамках этого визита, среди прочего, МВД Грузии оштрафовало Валтонен за "незаконное перекрытие дороги" во время протеста.

