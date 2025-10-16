Естонія не відкриватиме дорогу, яка частково пролягає територією РФ

Естонський уряд вирішив залишити закритою дорогу через так званий Саатсеський чобіт – частину території Росії, яка врізається в естонський кордон у районі села Саатсе.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

Як повідомив у четвер премʼєр Естонії Крістен Міхал, проїзд через Саатсеський чобіт нині повʼязаний із ризиками через зростання активності Росії.

"Стара угода про те, що там треба проїжджати без зупинки, не може бути виконана, якщо там перебувають озброєні люди (росіяни. – Ред.). Ці допоміжні дороги закриті і залишаться закритими", – сказав Міхал.

Естонський премʼєр додав, що наразі триває будівництво обʼїзної дороги, яка буде готова "через кілька місяців". А основний маршрут планують завершити до осені 2026 року.

Так званий Саатсеський чобіт – частина території Круппської волості Печорського району Псковської області Росії, що врізається у Вируський повіт на південному сході Естонії. Ділянка має форму чобота і розташована в районі села Саатсе.

10 жовтня Департамент поліції і прикордонної охорони Естонії перекрив рух у зв'язку з тим, що на території Росії в районі дороги пересувалися озброєні підрозділи в більшій кількості, ніж зазвичай.

Естонія раніше вела переговори з Росією про обмін територіями, аби отримати ділянку Саатсеського чоботу, але Москва так і не ратифікувала жодного з відповідних рішень.

У 2024 році естонська влада остаточно відмовилась від намірів отримати Саатсеський чобіт у межах обміну з РФ і почала підготовку альтернативного дорожного сполучення.