Эстонское правительство решило оставить закрытой дорогу через так называемый Саатсеский сапог – часть территории России, которая врезается в эстонскую границу в районе села Саатсе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

Как сообщил в четверг премьер Эстонии Кристен Михал, проезд через Саатсеский сапог сейчас связан с рисками из-за роста активности России.

"Старое соглашение о том, что там надо проезжать без остановки, не может быть выполнено, если там находятся вооруженные люди (россияне. – Ред.). Эти вспомогательные дороги закрыты и останутся закрытыми", – сказал Михал.

Эстонский премьер добавил, что сейчас идет строительство объездной дороги, которая будет готова "через несколько месяцев". А основной маршрут планируют завершить к осени 2026 года.

Так называемый Саатсеский сапог – часть территории Круппской волости Печорского района Псковской области России,в клинивающийся в Вируский уезд на юго-востоке Эстонии. Участок имеет форму сапога и расположен в районе деревни Саатсе.

10 октября Департамент полиции и пограничной охраны Эстонии перекрыл движение в связи с тем, что на территории России в районе дороги передвигались вооруженные подразделения в большем количестве, чем обычно.

Эстония ранее вела переговоры с Россией об обмене территориями, чтобы получить участок Саатсеского чобота, но Москва так и не ратифицировала ни одного из соответствующих решений.

В 2024 году эстонские власти окончательно отказались от намерений получить Саатсеский сапог в рамках обмена с РФ и начала подготовку альтернативного дорожного сообщения.