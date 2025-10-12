Глава МЗС Естонії виступив із заспокійливою заявою щодо ситуації на кордоні з Росією

Глава МЗС Естонії Маргус Тсахкна назвав перебільшеними повідомлення про напружену ситуацію на кордоні з Росією, що поширились у мережі після закриття відрізка дороги, що проходить російською територією у районі села Саатсе.

Про це міністр написав у неділю у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда",

"Повідомлення про те, що ситуація на естонсько-російському кордоні стає напруженою, є перебільшеними", – переконує Тсахкна.

У п’ятницю Естонія через фіксацію на території РФ озброєних російських військових закрила дорогу, яка з’єднує естонські населені пункти, але частково проходить територією Росії. Тсахкна пояснив, що це зробили для уникнення "інцидентів".

"У південно-східній Естонії є дорога, яка на короткий час перетинає російську територію. Місцевим жителям дозволено користуватися нею без зупинки. У п'ятницю ми помітили на цій дорозі, на російській стороні, сім озброєних російських військовослужбовців. Щоб уникнути можливих інцидентів, ми тимчасово зупинили там рух транспорту", – написав міністр.

Він зазначив, що у довгостроковій перспективі Естонія планує повністю припинити використання цієї дороги. Альтернативний маршрут, що оминає територію Росії, вже існує, а новий перебуває на стадії будівництва.

"Нинішня ситуація є історичною аномалією. Щоб було зрозуміло: на кордоні не відбувається нічого надзвичайного. Росіяни діють дещо більш впевнено і помітно, ніж раніше, але ситуація залишається під контролем", – написав Тсахкна.

Нагадаємо, після того, як у вересні російські винищувачі на 12 хвилин порушили повітряний простір Естонії, Тсахкна заявив, що очікує на подальші провокації з боку Росії.

Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал вважає, що нещодавні повітряні інциденти, спричинені Росією, були спробою відвернути увагу Європи від допомоги Україні.