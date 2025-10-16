У Європарламенті підтримали проєкти про відмову від російського газу й нафти

На комітетах Європарламенту підтримали проєкти щодо повної відмови ЄС від газу й нафти з РФ.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили у пресслужбі.

16 жовтня комітети з промисловості, наукових досліджень та енергетики і з міжнародної торгівлі схвалили проєкти щодо заборони імпорту до ЄС будь-якого російського газу, включно з СПГ, з 1 січня 2026 року. Деякі винятки передбачені лише для чинних короткострокових контрактів (до 17 червня) та довгострокових – до 1 січня 2027 року, за умови, що такі контракти були укладені до 17 червня 2025 року.

Запропоновані заходи передбачають, що енергетичні оператори зможуть розірвати контракти, посилаючись на форсмажорні обставини – якими може вважатися юридично зобов’язуюча заборона подальшого імпорту.

Так само пропонують заборонити тимчасове зберігання газу російського походження в ЄС з 1 січня 2026 року.

Щоб закрити лазівки і зменшити ризик обходу обмежень, операторів зобов’язують подавати більш детальні докази щодо країни походження.

З тієї ж дати пропонують заборону імпорту всієї російської нафти і нафтопродуктів та додаткові запобіжники і посилення покарання за обхід заборони.

Окрім того, євродепутати вилучили положення, яке дозволяє Єврокомісії тимчасово призупинити заборону на імпорт у ситуаціях, коли є загроза для енергетичної безпеки ЄС.

Проєкти підтримали 83 голосами "за", тоді як 9 членів голосували проти і 1 утримався.

У комюніке відзначили, що євродепутати підтримали таке рішення з огляду на те, що Росія системно, протягом двох десятиліть. використовувала свої енергоресурси як зброю і це ще більш загострилося після її відкритого нападу на Україну.

Як відомо, ЄС також веде переговори щодо нового пакета санкцій проти Росії, який передбачає заборону на імпорт скрапленого природного газу раніше.

Також в рамках нового пакета санкцій ЄС пропонує внести до "чорного списку" ще понад 100 суден "тіньового флоту" РФ.