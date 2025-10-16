В Европарламенте проекты об отказе от российских газа и нефти

На комитетах Европарламента поддержали проекты по полному отказу ЕС от газа и нефти из РФ.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили в пресс-службе.

16 октября комитеты по промышленности, научным исследованиям и энергетике и по международной торговле одобрили проекты о запрете импорта в ЕС любого российского газа, включая СПГ, с 1 января 2026 года. Некоторые исключения предусмотрены только для существующих краткосрочных контрактов (до 17 июня) и долгосрочных – до 1 января 2027 года, при условии, что такие контракты были заключены до 17 июня 2025 года.

Предложенные меры предусматривают, что энергетические операторы смогут расторгнуть контракты, ссылаясь на форсмажорные обстоятельства – которыми может считаться юридически обязывающий запрет дальнейшего импорта.

Также предлагают запретить временное хранение газа российского происхождения в ЕС с 1 января 2026 года.

Чтобы закрыть существующие лазейки и уменьшить риск обхода ограничений, операторов обязывают подавать более детальные доказательства относительно страны происхождения.

С той же даты предлагают запрет импорта всей российской нефти и нефтепродуктов и дополнительные предохранители и ужесточение наказания за обход запрета.

Кроме того, евродепутаты изъяли положение, которое позволяет Еврокомиссии временно приостановить запрет на импорт в ситуациях, когда есть угроза для энергетической безопасности ЕС.

Проекты поддержали 83 голосами "за", тогда как 9 членов голосовали против и один воздержался.

В коммюнике отметили, что евродепутаты поддержали такое решение ввиду того, что Россия системно, в течение двух десятилетий. использовала свои энергоресурсы как оружие и это еще более обострилось после ее открытого нападения на Украину.

Как известно, ЕС также ведет переговоры по новому пакету санкций против России, который предусматривает запрет на импорт сжиженного природного газа раньше.

Также в рамках нового пакета санкций ЕС предлагает внести в "черный список" еще более 100 судов "теневого флота" РФ.