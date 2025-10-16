Нідерланди: лідеру лівого альянсу посилили охорону після погроз

Лідер нідерландського альянсу зелених і лейбористів GroenLinks-PvdA Франс Тіммерманс сказав, що після публічних погроз йому посилили поліцейську охорону та організували додаткові заходи безпеки.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав у коментарі RTL.

Інцидент із Тіммермансом стався в неділю, коли в кафе Амстердама в нього брали інтервʼю, а паралельно відбувалась акція правих активістів проти імміграції.

Кілька чоловіків у масках, які проходили повз кафе, впізнали політика і почали вигукувати погрози та образи в його бік.

"Цей інцидент помітили в усіх Нідерландах, оскільки він відбувся на камеру, але це не перший випадок, коли я стикаюся з таким залякуванням. На жаль, це, мабуть, невідʼємна частина моєї роботи", – сказав Тіммерманс.

Після інциденту політика почала супроводжувати додаткова поліцейська охорона, а також було вжито "інших заходів" безпеки.

Тіммерманс додав, що сьогодні політики платять високу ціну за державну службу, але підкреслив свою рішучість не піддаватися залякуванням.

Лідер ультраправої Партії свободи Герт Вілдерс на кілька днів призупиняв свою передвиборчу кампанію після того, як дізнався, що йому загрожував замах.

Погроза була повʼязана з викритою в сусідній Бельгії кампанією, в межах якої планували вбити премʼєра країни Барта де Вевера.