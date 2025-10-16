Нидерланды: лидеру левого альянса усилили охрану после угроз

Лидер нидерландского альянса зеленых и лейбористов GroenLinks-PvdA Франс Тиммерманс сказал, что после публичных угроз ему усилили полицейскую охрану и организовали дополнительные меры безопасности.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в комментарии RTL.

Инцидент с Тиммермансом произошел в воскресенье, когда в кафе Амстердама у него брали интервью, а параллельно проходила акция правых активистов против иммиграции.

Несколько мужчин в масках, которые проходили мимо кафе, узнали политика и начали выкрикивать угрозы и оскорбления в его сторону.

"Этот инцидент заметили во всех Нидерландах, поскольку он произошел на камеру, но это не первый случай, когда я сталкиваюсь с таким запугиванием. К сожалению, это, пожалуй, неотъемлемая часть моей работы", – сказал Тиммерманс.

После инцидента политика начала сопровождать дополнительная полицейская охрана, а также были приняты "другие меры" безопасности.

Тиммерманс добавил, что сегодня политики платят высокую цену за государственную службу, но подчеркнул свою решимость не поддаваться запугиваниям.

Лидер ультраправой Партии свободы Герт Вилдерс на несколько дней приостанавливал свою предвыборную кампанию после того, как узнал, что ему угрожало покушение.

Угроза была связана с разоблаченной в соседней Бельгии кампанией, в рамках которой планировали убить премьера страны Барта де Вевера.